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عمرو أديب يصدم المصريين بشأن متحور دلتا
الأحد 11/يوليو/2021 - 12:33 ص
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في تحسن، وهناك انخفاض في معدلات الإصابة، حيث نسجل أرقامًا أقل كثيرًا من السابق.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن حجم الإصابة بمتحور دلتا يتضاعف حال عدم ارتداء الكمامة، معلقا: "الكمامة مهمة جدا.. سواء حصلت على اللقاح أو لم تحصل، أو جتلك كورونا قبل كده أو لا".
وكشف أن من أصيب بفيروس كورونا يمكن أن يصاب بمتحور دلتا، معلقا: "متحور دلتا غير فيروس كورونا الأولاني.. متحور دلتا زي شريف الحريف بيمر بين الأجسام المضادة"، منوها بأن متحور دلتا لم يصل مصر بعد.
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