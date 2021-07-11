عمرو أديب يصدم المصريين بشأن متحور دلتا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في تحسن، وهناك انخفاض في معدلات الإصابة، حيث نسجل أرقامًا أقل كثيرًا من السابق.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن حجم الإصابة بمتحور دلتا يتضاعف حال عدم ارتداء الكمامة، معلقا: "الكمامة مهمة جدا.. سواء حصلت على اللقاح أو لم تحصل، أو جتلك كورونا قبل كده أو لا".



