وزير التعليم: الطالب الحاصل على 75% قد يلتحق بإحدى كليات القمة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، تعليقًا على بدء امتحانات الثانوية العامة، إنه من الوارد أن يقوم الطالب بالإجابة عن 50 من أصل 60 ويحقق أعلى درجات، مشيرًا إلى أن طريقة التصحيح لامتحانات الثانوية العامة تأتي بنظام جديد عن الأعوام السابقة.





وقال "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن مجموع الدرجات ونسب النجاح والتفوق لن يكون مثل الأعوام الماضية، موضحًا أنه ربما يحصل طالب على 75% ويلتحق بإحدى كليات القمة لأن التنسيق سيكون مختلفا، معلقا: "الأرقام مش مهمة".



