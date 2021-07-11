Advertisements

وزير التعليم: الطالب الحاصل على 75% قد يلتحق بإحدى كليات القمة

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:06 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، تعليقًا على بدء امتحانات الثانوية العامة، إنه من الوارد أن يقوم الطالب بالإجابة عن 50 من أصل 60 ويحقق أعلى درجات، مشيرًا إلى أن طريقة التصحيح لامتحانات الثانوية العامة تأتي بنظام جديد عن الأعوام السابقة.

وقال "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة  صدى البلد، إن مجموع الدرجات ونسب النجاح والتفوق لن يكون مثل الأعوام الماضية، موضحًا أنه ربما يحصل طالب على 75% ويلتحق بإحدى كليات القمة لأن التنسيق سيكون مختلفا، معلقا: "الأرقام مش مهمة".

ونوه بأن الطلاب في الماضي كانوا يدركون درجاتهم بعد انتهاء الامتحان ولكن حاليا لا يستطيعون لأن نماذج الأسئلة متنوعة، مناشدًا الأهالي عدم الانزعاج من صعوبة الامتحان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق شوقي امتحانات الثانوية الثانوية التعليم

أخبار تهمك

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 9 ساعات

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 10 ساعات

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020 اليوم الأحد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ ساعة و 14 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد نتيجة عينة امتحان اللغة العربية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

في 10 نقاط.. توضيح هام من وزير التعليم حول "الثانوية التراكمية"

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم: لدينا قدرة علي تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية.. وهذا موقف الطالب المصاب بكورونا

وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية (فيديو)

6 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن امتحانات الثانوية.. اعرفهم

وزير التعليم يكشف آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

06:42 ص

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

03:49 ص

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي