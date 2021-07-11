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وزير التموين يشارك في عزاء جيهان السادات

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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حرص الدكتور على مصيلحي، وزير التموين على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بقاعة السلام في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ونعت رئاسة الجمهورية الراحلة في بيان رسمي بإعتبارها نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها خلال أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة التي مثلت علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعادت لها العزة والكرامة.

وكانت الراحلة وافتها المنية، يوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عامًا، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحها "وسام الكمال"، وإطلاق اسمها على أحد محاور الطرق الرئيسية شرقي القاهرة.

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وزير التموين علي مصيلحي عزاء جيهان السادات جيهان السادات

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