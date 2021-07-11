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وزير الخارجية: لن نتفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية (فيديو)

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:24 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
أمنية فوزي
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كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية عن أن بعض الأطراف تحاول كسر جمود الموقف التفاوضي الحالي بشأن أزمة السد الإثيوبي.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إثيوبيا ترفض التعامل بإيجابية، مؤكدًا أن مصر تواصل طرح قضيتها العادلة أمام المجتمع الدولي.

وشدد على أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ويجب أن تتم في إطار زمني محدد، لافتًا إلى أن مصر أبدت مرونة كافية خلال مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق رغم التعنت الإثيوبي.

وأشار إلى أن مصر تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بقضية السد، مشددًا على أن أجهزة الدولة بالكامل تولي قضية السد الإثيوبي اهتمامًا بالغًا.

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الكلمات المفتاحية

مصر السد الإثيوبي اثيوبيا

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