وزير الخارجية: لن نتفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية (فيديو)

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية عن أن بعض الأطراف تحاول كسر جمود الموقف التفاوضي الحالي بشأن أزمة السد الإثيوبي.





وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إثيوبيا ترفض التعامل بإيجابية، مؤكدًا أن مصر تواصل طرح قضيتها العادلة أمام المجتمع الدولي.





وشدد على أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، ويجب أن تتم في إطار زمني محدد، لافتًا إلى أن مصر أبدت مرونة كافية خلال مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق رغم التعنت الإثيوبي.



