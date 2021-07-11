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أستاذ موارد مائية: مصر لم تطلب من مجلس الأمن إيقاف الملء الثاني للسد الإثيوبي

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال علاء الظواهري، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الذهاب إلى مجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الإثيوبي كانت خطوة من الخطوات المهمة، مشيرًا إلى أنها كانت جلسة كافة للكثير من المواقف.

وأضاف "الظواهري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن كلمة السفير سامح شكري وزير الخارجية في مجلس الأمن كانت واضحة بشكل كامل للموقف المصري.

وأشار إلى أن الكلمة كانت مكتوبة بعناية فائقة لا يدركها الكثير واضحة وكاشفة للموقف المصري في كل أبعاده وحققت المطلوب منها وهي عرض للموقف المصري.

وأكد أن التعرف على آراء الدول المختلفة في أزمة السد الإثيوبي كان أمرًا مهمًا لمعرفة الموقف الدولي ومن من الدول المساند إلى مصر ومن بجانب إثيوبيا، كما أنها وضعت علامة على الطريق من اجل التحركات القادمة.

وأوضح أن مصر لم يكن مطلبها في مجلس الأمن إيقاف الملء الثاني للسد، ولكن الذهاب كان لإظهار القضية ولا مانع لمصر من العودة إلى المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ولكن بشرط أن يكون هناك وسطاء دوليين من جهات لها احترامها مثل الأمم المتحدة.

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بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

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