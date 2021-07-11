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شديد الحرارة على بعض المناطق.. الأرصاد تُحذر من طقس الأحد

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 11 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت توقعات خبراء الهيئة كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

بيان بدرجات الحرارة
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 العظمى 32
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 38
درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في العريش الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 العظمى 36
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في طابا الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 32
درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 41
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 41
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 41
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 35
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35.
شديد الحرارة على بعض المناطق.. الأرصاد تُحذر من طقس الأحد
شديد الحرارة على بعض المناطق.. الأرصاد تُحذر من طقس الأحد

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