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أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأحد 11-7-2021

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:10 ص
اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد  11-7-2021، حيث استقر سعره  في متوسط تعاملات اليوم عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بعض البنوك اليوم الأحد 11-7-2021 كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى:

15.64 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.



15.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

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