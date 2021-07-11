اليوم.. البرلمان يناقش تفعيل قانون المشروعات الصغيرة

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات "الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية وكفر الشيخ".





كما تبحث اللجنة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد، بعد صدور لائحته التنفيذية مؤخرًا، ليتم تطبيقه في كل المحافظات.



