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اليوم.. البرلمان يناقش تفعيل قانون المشروعات الصغيرة

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:22 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
إيمان أسامة
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تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات "الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية وكفر الشيخ".

كما تبحث اللجنة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تذليل كافة العقبات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد، بعد صدور لائحته التنفيذية مؤخرًا، ليتم تطبيقه في كل المحافظات.

ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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