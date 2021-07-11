Advertisements

اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 11 يوليو 2021

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:21 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استقرت أسعار الذهب  في مصر بمستهل التعاملات اليوم  الأحد 11-7-2021، بعد ارتفاعات بلغت 5 في تعاملات اليومبن الماضيين.

 اسعار الذهب اليوم الأحد 11-7-2021 :

 عيار 18  ليسجل  674.5 جنيه،

 عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 899.4 جنيه

الجنيه الذهب 6296 جنيها



 اسعار الذهب العالمة ترتفع :



ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة الجمعة 9 يوليو ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأميركية.

 

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، ليصعد 0.9% في الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1802.10 دولار.

 

ونزلت عوائد الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1% صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

 

وما زالت المعنويات هشة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا إذ تهدد السلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.



وكشف محضر اجتماع الفدرالي الأميركي بشأن السياسات في يونيو حزيران الذي نُشر الأربعاء أنه بينما يُعتبر التعافي الاقتصادي "لم يتحقق بعد بصفة عامة"، فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.

 

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب الفدرالي الأميركي، مما دفع الذهب للتراجع 7% في يونيو.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2809.18 دولار للأونصة بينما استقر البلاتين عند 1075.02 دولار. وتراجعت الفضة 0.1% إلى 25.88 دولار وتتجه صوب انخفاض أسبوعي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب في مصر الان اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب

أخبار تهمك

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ ساعتين و 45 دقيقة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ أقل من ساعتين

سلة الزمالك: مفاوضتنا مع أوجستي انتهت ومبروك على الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجاة صادمة بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ أقل من ساعة

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ 34 دقيقة

عمرو أديب يصدم المصريين بشأن متحور دلتا

منذ ثلث ساعة

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

منذ 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14-4-2021 في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-5-2021

أسعار الذهب تهبط من ذروة 5 أشهر مع ارتفاع عوائد السندات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-6-2021.. المعدن الأصفر يقلص المكاسب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-6-2021 في مصر

الذهب يستقر بالقرب من مستوى 1800 دولار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

10:09 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

10:29 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي