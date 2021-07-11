اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 11 يوليو 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأحد 11-7-2021، بعد ارتفاعات بلغت 5 في تعاملات اليومبن الماضيين.

اسعار الذهب اليوم الأحد 11-7-2021 :

عيار 18 ليسجل 674.5 جنيه،

عيار 21 يسجل 787 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 899.4 جنيه

الجنيه الذهب 6296 جنيها.







اسعار الذهب العالمة ترتفع :







ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة الجمعة 9 يوليو ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأميركية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش، ليصعد 0.9% في الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1802.10 دولار.

ونزلت عوائد الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1% صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

وما زالت المعنويات هشة في أسواق الأسهم الأوسع نطاقا إذ تهدد السلالة دلتا تعافي الاقتصاد العالمي، مما دفع الأسهم الآسيوية للانخفاض لأقل مستوى في شهرين.







وكشف محضر اجتماع الفدرالي الأميركي بشأن السياسات في يونيو حزيران الذي نُشر الأربعاء أنه بينما يُعتبر التعافي الاقتصادي "لم يتحقق بعد بصفة عامة"، فإن مسؤولي المجلس اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك إذا ارتفع التضخم أو تحققت مخاطر أخرى.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب الفدرالي الأميركي، مما دفع الذهب للتراجع 7% في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2809.18 دولار للأونصة بينما استقر البلاتين عند 1075.02 دولار. وتراجعت الفضة 0.1% إلى 25.88 دولار وتتجه صوب انخفاض أسبوعي.