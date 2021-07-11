عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي القنوات المفتوحة الناقلة للسوبر كلاسيكو الذي سيجمع بين البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد في نهائي بطولة كوبا أمريكا.





وستلتقي البرازيل مع غريمتها الأرجنتين في نهائي كأس كوبا أمريكا في مباراة قمة حقيقية على إستاد ماراكانا. والتقى الفريقان لأول مرة في 1914 ومن وقتها أصبحا من أبرز المنتخبات في كرة القدم عالمياً وفازا بسبعة ألقاب لكأس العالم فيما بينهما.





وتفوق المنتخبان على باقي الفرق المشاركة في كوبا أمريكا هذا العام، ويتصدر نيمار وليونيل ميسي أفضل اللاعبين في البطولة.





ولم تخسر الأرجنتين في 19 مباراة قبل المواجهة المرتقبة على ملعب ماراكانا، بينما لم تخسر البرازيل حاملة اللقب والدولة المضيفة أي مباراة منذ الهزيمة أمام الأرجنتين ودياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.





قناة TVP Sport HD Poland بتردد 10834 ومعدل ترميز V 27500.

قناة TVP HD Poland بتردد 10 ومعدل ترميز 719 V 27500.

قناة TVP 4K Poland soon بتردد 10719 ومعدل ترميز V 27500

قناة L’Equipe TV HD على استرا، التردد 11895 V 29700.

قناة M6 HD France على استرا، التردد 12168 V 29700.