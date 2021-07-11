Advertisements

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يقدم لكم موقع الفجر الرياضي القنوات المفتوحة الناقلة للسوبر كلاسيكو الذي سيجمع بين البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم الأحد في نهائي بطولة كوبا أمريكا. 

وستلتقي البرازيل مع غريمتها الأرجنتين في نهائي كأس كوبا أمريكا في مباراة قمة حقيقية على إستاد ماراكانا. والتقى الفريقان لأول مرة في 1914 ومن وقتها أصبحا من أبرز المنتخبات في كرة القدم عالمياً وفازا بسبعة ألقاب لكأس العالم فيما بينهما.

وتفوق المنتخبان على باقي الفرق المشاركة في كوبا أمريكا هذا العام، ويتصدر نيمار وليونيل ميسي أفضل اللاعبين في البطولة.

ولم تخسر الأرجنتين في 19 مباراة قبل المواجهة المرتقبة على ملعب ماراكانا، بينما لم تخسر البرازيل حاملة اللقب والدولة المضيفة أي مباراة منذ الهزيمة أمام الأرجنتين ودياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

قناة TVP Sport HD Poland بتردد 10834 ومعدل ترميز V 27500.
قناة TVP HD Poland بتردد 10 ومعدل ترميز 719 V 27500.
قناة TVP 4K Poland soon بتردد 10719 ومعدل ترميز V 27500
قناة L’Equipe TV HD على استرا، التردد 11895 V 29700.
قناة M6 HD France على استرا، التردد 12168 V 29700.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي بطولة كوبا أمريكا في نهائي كوبا الفجر البرازيل الأرجنتين

أخبار تهمك

وزير الري: جاهزون للتعامل مع أي سيناريو أو احتمال يتعلق بالسد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يصدم المصريين بشأن متحور دلتا

منذ 18 دقيقة

مفاجاة صادمة بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ أقل من ساعة

خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ نصف ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ ساعة و نصف

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

سلة الزمالك: مفاوضتنا مع أوجستي انتهت ومبروك على الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة البرازيل ضد الأرجنتين عبر النايل سات.. مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر مجانًا

بالتردد 5 قنوات مفتوحة تشاهد عليها مباراة ليفربول وفلامينجو مباشرة| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر liverpool final

القنوات المفتوحة الناقلة لكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

سكالوني يستقر على تشكيل الأرجنتين لمواجهة البرازيل بنهائي كوبا أمريكا

تيتي يستقر على تشكيل البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

تعرف على معلق مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

10:09 م

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

10:29 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي