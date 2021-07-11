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لهذا السبب.. صابر الرباعي يوجه الشكر لمصر

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجه المطرب التونسي صابر الرباعي الشكر لدولتي مصر والجزائر على مساندتهم لدولته تونس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

وكتب الرباعى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر :"‏شكرا من القلب الى دولتي مصر و الجزائر على مساندتهما و وقوفهما بجانب بلدي تونس في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا".


وتابع" والشكر موصول الى كل البلدان العربية التي هبت لنصرة تونس و شعبها امام هذا العدو الخفي،واتمنى من الله أن يزيل عنا هذا البلاء ويشفي كل المرضى و يرحم كل عزيز رحل".



وطرح صابر الرباعي أغنية السهرة صباحي، وهى من كلمات وألحان بالعربية: سليم عبدالله، كلمات بالإنجليزية: RedOne & pat devine، الألحان الإنجليزية : RedOne، الإشراف على الإنتاج: علي المولى، رضوان بوزيد.

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