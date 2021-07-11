لهذا السبب.. صابر الرباعي يوجه الشكر لمصر

وجه المطرب التونسي صابر الرباعي الشكر لدولتي مصر والجزائر على مساندتهم لدولته تونس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.



وكتب الرباعى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر :"‏شكرا من القلب الى دولتي مصر و الجزائر على مساندتهما و وقوفهما بجانب بلدي تونس في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا".





وتابع" والشكر موصول الى كل البلدان العربية التي هبت لنصرة تونس و شعبها امام هذا العدو الخفي،واتمنى من الله أن يزيل عنا هذا البلاء ويشفي كل المرضى و يرحم كل عزيز رحل".







وطرح صابر الرباعي أغنية السهرة صباحي، وهى من كلمات وألحان بالعربية: سليم عبدالله، كلمات بالإنجليزية: RedOne & pat devine، الألحان الإنجليزية : RedOne، الإشراف على الإنتاج: علي المولى، رضوان بوزيد.