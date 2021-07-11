باحثة تحلل لغة جسد وزير الخارجية بمجلس الأمن

كشفت رغدة السعيد، الباحثة في علم الجسد، تفاصيل لغة الجسد لوزير الخارجية سامح شكري خلال إلقاء كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي، مشيرة إلى أنها حرصت على الاستماع لكلمة الوزير باللغة الإنجليزية لترصد تفاصيلها بدقة.





وقالت "السعيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن وزير الخارجية كان متكئًا على الكرسي بطريقة تدل على الثقة بالنفس، معلقة: "كان قاعد مرتاح وفي وضع الواثق من نفسه".



