Advertisements

باحثة تحلل لغة جسد وزير الخارجية بمجلس الأمن

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:20 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشفت رغدة السعيد، الباحثة في علم الجسد، تفاصيل لغة الجسد لوزير الخارجية سامح شكري خلال إلقاء كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي، مشيرة إلى أنها حرصت على الاستماع لكلمة الوزير باللغة الإنجليزية لترصد تفاصيلها بدقة.

وقالت "السعيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن وزير الخارجية كان متكئًا على الكرسي بطريقة تدل على الثقة بالنفس، معلقة: "كان قاعد مرتاح وفي وضع الواثق من نفسه".

وأشارت الباحثة في علم الجسد، إلى أن نبرة صوت وزير الخارجية كانت البطل أثناء كلمته، حيث أنه أجاد استخدام الفواصل، واستخدم أسلوب المحامي فقام بسرد الحقائق والتوضيح، منوهة بأنه ضبط الكرافت أثناء حديثه، ويطلق على هذه الحركة "الضبط الوهمي" وهي تستهدف خلق حالة من التوازن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سامح شكري جلسه مجلس الامن بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

أخبار تهمك

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ ساعة و 14 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020 اليوم الأحد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد نتيجة عينة امتحان اللغة العربية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

باحثة لغة جسد تحلل شخصية والد طفلي الدقهلية: "لديه بلاهة"

كيف تظهر للفتاة إعجابك بها؟

"لغة الجسد في التدريب" دورة لمدة يومين بمركز تعليم الكبار

"تجربة 50 عامًا في التحقيق".. هدية جناح الأزهر بمعرض الكتاب للباحثين وطلاب العلم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

06:42 ص

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

03:49 ص

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي