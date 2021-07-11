Advertisements
باحثة تحلل لغة جسد وزير الخارجية بمجلس الأمن
الأحد 11/يوليو/2021 - 07:20 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشفت رغدة السعيد، الباحثة في علم الجسد، تفاصيل لغة الجسد لوزير الخارجية سامح شكري خلال إلقاء كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي، مشيرة إلى أنها حرصت على الاستماع لكلمة الوزير باللغة الإنجليزية لترصد تفاصيلها بدقة.
وقالت "السعيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن وزير الخارجية كان متكئًا على الكرسي بطريقة تدل على الثقة بالنفس، معلقة: "كان قاعد مرتاح وفي وضع الواثق من نفسه".
وأشارت الباحثة في علم الجسد، إلى أن نبرة صوت وزير الخارجية كانت البطل أثناء كلمته، حيث أنه أجاد استخدام الفواصل، واستخدم أسلوب المحامي فقام بسرد الحقائق والتوضيح، منوهة بأنه ضبط الكرافت أثناء حديثه، ويطلق على هذه الحركة "الضبط الوهمي" وهي تستهدف خلق حالة من التوازن.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements