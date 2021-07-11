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تغييرات فى تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث مجدي عبدالغني نجم الكرة المصرية السابق، إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يدرس إعادة ثنائي الفريق بدر بانون وعمرو السولية للتشكيل الأساسي في مباراة المقاصة بالدوري ، بعدما أراح الثنائي من مباراة المقاولون العرب الأخيرة وأن كان بدر بانون قد حل بديلاً في الدقيقة 82 بدلاً من طاهر محمد طاهر.


وأكد مجدي عبدالغني في برنامجه ملعب البلدوزر على قناة الشمس أن موسيماني يرغب في إعادة بانون والسولية لتشكيل الأهلي في مباراة المقاصة غداً بالسويس في بطولة الدوري من أجل تجهيز الثنائي لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأضاف: "موسيماني حرص الفترة الماضية على إراحة أكثر من لاعب بالفريق بسبب حالة الإجهاد التى يٌعاني منها الأهلي الفترة الماضية ، لذا لم يدفع بالنجم المغربي بدر بانون أو عمرو السولية في تشكيلة الفريق أمام المقاولون وأن كان بانون قد شارك حوالي 10 دقائق فقط كبديل".

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