مدرب إنجلترا يتحدث عن مواجهة إيطاليا في نهائي يورو 2020

يرغب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا في إبقاء لقب يورو 2020 في لندن ومن أجل تحقيق ذلك فينبغي أن يظهر الفريق بنفس المستوى الذي قاده لنهائي البطولة القارية في مواجهة إيطاليا غدا الأحد على استاد ويمبلي.





ويطمح منتخب إنجلترا لإنهاء مسيرته الخالية من الألقاب على مدار 55 عاما منذ التتويج بلقب كأس العالم 1966 على استاد ويمبلي القديم في مواجهة المنتخب الإيطالي الذي لم يتعرض لأي خسارة في أخر 33 مباراة.





ولم يسبق للمنتخب الإنجليزي الفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية.





وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية "نريد أن نجلب الكأس إلى الديار ، نحن في النهائي وجئنا من أجل الفوز".





وأضاف "من الرائع أن نتلقى خطابا من الملكة ورئيس الوزراء ، والإشادة بما حققه الفريق".





من جانبه قال القائد هاري كين "مشاهدة الجماهير في الشوارع والاستقبال الذي تلقيناه أظهر لنا مدى ضخامة هذا الحدث".





وأضاف "ندرك كم يعني هذا للجماهير الإنجليزية لذا نشعر بالفخر لتمثيلهم ونأمل أن نجعلهم يشعرون بالفخر مساء غدا".





وعاد ساوثجيت للحديث وقال "قبل أربعة أعوام كانت الجماهير تلقي الطائرات الورقية وكانت هناك حالة لامبالاة اتجاه الفريق ، لكن الأجواء الآن استثنائية".



