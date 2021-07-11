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بعد تطاوله على شيخ الأزهر.. علي جمعة لـ مفتي إثيوبيا: عيب عليك

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:45 ص
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
شيماء حسن
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رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس النواب، على التصريحات الأخيرة لمفتي إثيوبيا عمر إدريس، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتجاوزه بحق الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال "جمعة" في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "عيب لما تخاطب الإمام الأكبر عندما يخرج بيانات يطالب بحق 140 مليون 100 موجودين في مصر و40 مليون في السودان على مسألة بديهية، شكلك ممن يريد أن يوظف الدين لصالح السياسية وياريتها كانت سياسة عادلة".

وأضاف المفتي السابق، "أن يطلب الإنصاف والعدل والأدب ولكنه وقع في محاذير كثيرة الرد الذي رد به على فضيلة الإمام الأكبر، وعندما حاول أن ينبهه الشيخ أسامة الأزهري على هذا الخطأ، تجاوز في حقه أيضًا وكل ما قاله أنه لم يطلع على الملف ربما تلقى تليفون من رئيسه يخبره بأن يقول هذا".

وتابع: "القصة بين الحبشة ومصر طويلة من عقود طويلة وهم يتحدثون من سنة 1966 عن منع وصول المياه إلى مصر، ولذلك قامت مصر بشراء 3600 كيلو متر مربع من أرض بني شنقول التي أقيم عليها السد، ولكن بعدها حدثت تفاهمات وضغط من الإنجليز والسلطة التركية على الحاكم المصري".

واستطرد: "تنازلت مصر عن ملكية المنطقة دون مقابل اعتمادًا على ما يسمى بالقانون الطبيعي بعد توقيع اتفاقية 1902 التي تنص على عدم قيام إثيوبيا ببناء السدود إلا بموافقتنا وتحت رعايتنا".

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مفتي إثيوبيا مصر علي جمعة شيخ الأزهر إثيوبيا

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