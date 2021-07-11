Advertisements
"مواد البناء": لولا المشروعات القومية لأغلقت مصانع الأسمنت والحديد
الأحد 11/يوليو/2021 - 07:24 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الاستهلاك الفعلي المحلي للأسمنت في مصر لم يتعد 53 طنًا، متابعًا: "إنتاجنا الآن 47 مليون طنًا فقط من الأسمنت نظرًا لقرار وقف البناء".
وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التصدير أصبح منخفضًا نظرًا لتداعيات فيروس كورونا، وبالتالي خفضت المصانع الإنتاج دون تدخل الدولة.
وذكر أن سعر طن الأسمنت المصدر للخارج 35 دولارًا، وسعره في السوق المحلي 50 دولارًا، معلقًا: "لولا المشروعات القومية التي نفذتها الدولة الفترة الماضية لأغلقت مصانع الأسمنت والحديد والصلب".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements