"مواد البناء": لولا المشروعات القومية لأغلقت مصانع الأسمنت والحديد

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الاستهلاك الفعلي المحلي للأسمنت في مصر لم يتعد 53 طنًا، متابعًا: "إنتاجنا الآن 47 مليون طنًا فقط من الأسمنت نظرًا لقرار وقف البناء".





وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التصدير أصبح منخفضًا نظرًا لتداعيات فيروس كورونا، وبالتالي خفضت المصانع الإنتاج دون تدخل الدولة.



