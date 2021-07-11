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رئيس القضاء العسكري يزور هيئة قضايا الدولة (صور)

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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استقبل المستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، اللواء صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري واللواء ياسر ياقوت مدير إدارة الدعاوى المدنية والإدارية بهيئة القضاء العسكري، والرائد مهند عزمي، مدير مكتب رئيس هيئة القضاء العسكري، وذلك لتهنئته بصدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وأهدى "الرويني" درع القضاء العسكري لرئيس قضايا الدولة، كما أهدى المستشار حسين مصطفى، رئيس الهيئة درع الهيئة تقديرًا له.

حضر اللقاء المستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار وحيد عوض رئيس المكتب الفني والمستشار عمر نجم عضو قسم المحكمة الدستورية العليا، والمستشار إيهاب سعيد الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد عضو المكتب الفني والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد.
رئيس القضاء العسكري يزور هيئة قضايا الدولة (صور)
رئيس القضاء العسكري يزور هيئة قضايا الدولة (صور)
رئيس القضاء العسكري يزور هيئة قضايا الدولة (صور)
رئيس القضاء العسكري يزور هيئة قضايا الدولة (صور)
رئيس القضاء العسكري يزور هيئة قضايا الدولة (صور)
رئيس القضاء العسكري يزور هيئة قضايا الدولة (صور)

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هيئة قضايا الدولة بوابة الفجر المستشار حسين مصطفى الفجر

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