رئيس القضاء العسكري يزور هيئة قضايا الدولة (صور)

استقبل المستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، اللواء صلاح الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري واللواء ياسر ياقوت مدير إدارة الدعاوى المدنية والإدارية بهيئة القضاء العسكري، والرائد مهند عزمي، مدير مكتب رئيس هيئة القضاء العسكري، وذلك لتهنئته بصدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.





وأهدى "الرويني" درع القضاء العسكري لرئيس قضايا الدولة، كما أهدى المستشار حسين مصطفى، رئيس الهيئة درع الهيئة تقديرًا له.



