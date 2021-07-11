عاجل.. تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا









أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الرسمي، لراقصي التانجو، في نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل.





ومن المقرر أن تنطلق أحداث نهائي كوبا أمريكا في تمام الثانية صباح اليوم الأحد، على ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانييرو البرازيلية.





وجاء تشكيل الأرجنتين أمام البرازيل كالتالي:





حراسة المرمى : إيميليانو مارتينيز.





خط الدفاع : ماركوس أكونيا – أوتاميندي – جونزالو مونتييل – روميرو.





خط الوسط : جيوفانو لو سيلسو – رودريجو دي بول – لياندرو باريديس.



