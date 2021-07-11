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اليوم.. البرلمان يناقش تعديلات داخلية بالمجلس وتغليظ عقوبة المتحرش

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن: النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب أيمن أبوالعلا وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.

كما يناقشالبرلمان أيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي بمقتضاها سيتم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي.

ويأخذ المجلس الرأي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

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عقوبة التحرش الفصل بغير الطريق التأديبي التحرش البرلمان

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