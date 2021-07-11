شاهد.. ماذا قالت جيهان السادات في آخر حوار تلفزيوني

عرضت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، آخر حوار تليفزيوني لها مع الراحلة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال السيدة جيهان السادات، خلال حوارها: "الرئيس السادات كان واثقًا من النصر في حرب أكتوبر"، متابعة: "أنا كنت منهارة لأني حضرت حرب 67، وكان في دماغي إن إسرائيل قوية وعندها الأسلحة الحديثة كلها، ولكن هو ماكنش عنده خوف أبدًا"



