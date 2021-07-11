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شاهد.. ماذا قالت جيهان السادات في آخر حوار تلفزيوني
الأحد 11/يوليو/2021 - 04:11 ص
أمنية فوزي
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عرضت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، آخر حوار تليفزيوني لها مع الراحلة السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وقال السيدة جيهان السادات، خلال حوارها: "الرئيس السادات كان واثقًا من النصر في حرب أكتوبر"، متابعة: "أنا كنت منهارة لأني حضرت حرب 67، وكان في دماغي إن إسرائيل قوية وعندها الأسلحة الحديثة كلها، ولكن هو ماكنش عنده خوف أبدًا"
واستكملت: "ماكنش عنده أي نوع من الشك في الانتصار، وكان بيقول إن شاء الله ربنا هينصرني أنا واثق من كده"، مضيفة: "لما علم بخبر استشهاد شقيقه قال يا بخته ده استشهد وزيه زي كل ولادنا اللي بيستشهدوا".
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