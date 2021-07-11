عاجل.. أول تصريح من هاني شاكر بعد خروجه من المستشفى





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول تعليق من نقيب الموسيقيين هانى شاكر، بعد خروجه من المستشفى، حيث قال إنه بخير وصحته جيدة، بحسب تصريحات صحفية.





ووجه رسالة لجمهوره قال فيها: "شكرا قوى على حبكم.. وشكرًا على دعواتكم المخلصة".





يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، من المستشفى وذلك عقب توجيهات الأطباء باستقرار حالته الصحية.





وتعرض هاني شاكر، في وقت سابق لوعكة صحية نتجت عنها دخوله أحد المستشفيات لتلقي العلاج، بعد انخفاض ضغط الدم، لديه مما نتج عنه شعوره بالإعياء.



