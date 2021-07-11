ما هي حقيقة عدم صوم النبي للأيام التسعة من ذي الحجة؟.. داعية يُجيب

كشف الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، حقيقة عدم صيام الرسول صلى الله عليه وسلم للتسع أيام من ذي الحجة.





وقال "الفيل" في حواره مع الإعلامية دعاء فاروق ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع على فضائية "النهار: "أنه ورد في رواية عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأت النبي صام التسع من ذي الحجة".





وأضاف "فيما قالت السيدة عائشة أنها ما رأت النبي يصوم التسع من ذي الحجة، وهذا فسره العلماء أن عدم رؤيتها له لا يعني أنه لم يصوم هذه الأيام".



