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ما هي حقيقة عدم صوم النبي للأيام التسعة من ذي الحجة؟.. داعية يُجيب

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:35 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، حقيقة عدم صيام الرسول صلى الله عليه وسلم للتسع أيام من ذي الحجة.

وقال "الفيل" في حواره مع الإعلامية دعاء فاروق ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع على فضائية "النهار: "أنه ورد في رواية عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأت النبي صام التسع من ذي الحجة".

وأضاف "فيما قالت السيدة عائشة أنها ما رأت النبي يصوم التسع من ذي الحجة، وهذا فسره العلماء أن عدم رؤيتها له لا يعني أنه لم يصوم هذه الأيام".

وتابع "هناك تفسيرات أخرى بأن النبي أحيانًا كان لا يقوم بالقيام ببعض الأعمال المحببة له حتى لا تكون فرضًا على أمته، فريما يكون فطر في بعض أيام ذي الحجة حتى وهو يحب أن يأتي بهذا العمل، ولكنه من الأعمال الصالحة".

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