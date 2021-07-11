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عاجل.. تشكيل البرازيل الرسمي ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

الأحد 11/يوليو/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي، عن التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب الارجنتين بعد قليل في نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث نهائي كوبا أمريكا في تمام الثانية صباح اليوم الأحد، على ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانييرو البرازيلية.

وجاء تشكيل البرازيل أمام الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لودي، دانيلو، تياجو سيلفا، ماركينيوس.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، باكيتا.

خط الهجوم: ريتشارليسون، نيمار، إيفرتون.

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