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وزير الأوقاف: السعودية مُصرة على اجتثاث الفكر المتطرف

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:29 ص
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قضية الخطاب الديني الوسطي المستنير ليست قضية رفاهية، وإنما هي قضية أمن قومي بالفعل.

وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة أحد أهم أدوات الجيل الرابع، حيث إن هناك أجهزة استخبارات ودول توظف هذه الجماعات لاسقاط وإفشال دول ومناطق بأسرها.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين وزارة الأوقاف المصرية، ونظيرتها السعودية فضلًا عن شركاء في عدد من الدول للقضاء على التطرف والإرهاب من خلال اجتثاث الفكر المتطرف، مؤكدًا أنه لمس خلال زيارته للسعودية إصرار المملكة على مواجهة الفكر المتطرف، واجتثاث الفكر الإخواني بصفة خاصة.

وشدد على أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من صميم مقاصد الأديان، معلقا: "المشردين لا يقيمون دين أو دولة".

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الكلمات المفتاحية

السعودية التطرف الإرهاب

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