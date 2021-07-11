الخواجة: عودة كارتيرون أحزنتني وأؤيد قرار رحيل مصطفى محمد









أكد محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، أن عودة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتدريب القلعة البيضاء، أحزنه بشكل كبير.





وقال الخواجة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "عودة كارتيرون للزمالك بهذه السرعة، بعدما رحل عن النادي وتأثيره على استقرار الفريق في أهم فترات الموسم، أحزنتني بشكل كبير".





كما أشار إلى أنه يؤيد قرار رحيل مصطفى محمد، إلى جلاتا سراي التركي، في هذا التوقيت، نظراً لأن اللاعب شغله الشاغل وتفكيره طوال الوقت في الاحتراف.



