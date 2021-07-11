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رامي جمال يطرح أغنية "قلة الإحساس" قريباً

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يطرح النجم رامى جمال، خلال الأيام القادمة أغنية جديدة تحمل اسم "قلة الإحساس" من ألحانه وكلمات جمال الخولى وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم وتحمل عدد من المفاجآت.



وحققت آخر أغانى رامى جمال "دقيقة واحدة" 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب" والذى طرحها مؤخرًا وتعاون في الأغنية مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم.


وتقول كلمات أغنية دقيقة واحدة:

أفردلي وشك وأتعدللي.... علشان فاضللي دقيقة واحده و أقولك باى، كلمه واحده. أعمل حسابى انك معايا،ولا انت جاي الدور الجاي، ومتتنكش و تعمل نفسك بتفكر، ولا أيه لا وتقرر و لا أيه وترد عليا أيه أيه، وياريت ماتجيش في الهايفة يا عم و تتصدر و لا أيه".

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