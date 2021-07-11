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مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تحدث مع زميله الجديد الإسباني سيرجيو راموس عن مستقبله في قلعة حديقة الأمراء.

وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن باريس سان جيرمان أعلن أمس الخميس عن تعاقده رسميا مع نجم الدفاع الإسباني سيرجيو راموس بعقد يمتد حتى صيف 2023.

وأفاد البرنامج الإسباني أن كيليان مبابي تحدث مع سيرجيو راموس عن الفوز بالبطولات معًا في الموسم المقبل.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ذلك يعني أن مبابي البالغ من العمر 22 عامًا لا يخطط للرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي كما تؤكد العديد من التقارير الصحفية.

ولفت البرنامج الإسباني أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويرفض النجم الفرنسي جميع عروض التجديد حتى الآن وتربطه وسائل الإعلام بالانضمام إلى ريال مدريد.

وألمح البرنامج الإسباني أن أطباء باريس سان جيرمان أشادوا بالحالة البدنية لراموس وقالوا إنه يبدو في عمره الخامس وعشرون فقط.

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