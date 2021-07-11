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مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان
الأحد 11/يوليو/2021 - 01:01 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تحدث مع زميله الجديد الإسباني سيرجيو راموس عن مستقبله في قلعة حديقة الأمراء.
وأشار برنامج التشيرنجيتو الإسباني إلى أن باريس سان جيرمان أعلن أمس الخميس عن تعاقده رسميا مع نجم الدفاع الإسباني سيرجيو راموس بعقد يمتد حتى صيف 2023.
وأفاد البرنامج الإسباني أن كيليان مبابي تحدث مع سيرجيو راموس عن الفوز بالبطولات معًا في الموسم المقبل.
وأوضح البرنامج الإسباني أن ذلك يعني أن مبابي البالغ من العمر 22 عامًا لا يخطط للرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي كما تؤكد العديد من التقارير الصحفية.
ولفت البرنامج الإسباني أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويرفض النجم الفرنسي جميع عروض التجديد حتى الآن وتربطه وسائل الإعلام بالانضمام إلى ريال مدريد.
وألمح البرنامج الإسباني أن أطباء باريس سان جيرمان أشادوا بالحالة البدنية لراموس وقالوا إنه يبدو في عمره الخامس وعشرون فقط.
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