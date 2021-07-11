باحثة: حازم أبوإسماعيل كان أخطر عناصر الإخوان لأنه دارس تنمية بشرية

قالت الدكتورة رغدة السعيد، الباحثة في علم الجسد، إن هناك لغة جسد لكل مهنة، لافتة إلى أن لغة الجسد لجماعة الإخوان تعتمد على الحنجرة العالية، ومشهورين باستخدام إصبع السبابة لأنهم يعتبرونه دليلًا على الأمر المباشر.





وأشارت "السعيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الإخوان معروفين بالتحفيز بنبرة الصوت المرتفعة، لافتة إلى أن قوة الإخوان في الشائعات التي يطلقوها، معلقة: "شاطرين في حياكة الشائعات، ويستخدمون إيموجي الضحك كثيرًا على السوشيال ميديا عشان يداروا على ضعفهم".



