Advertisements

باحثة: حازم أبوإسماعيل كان أخطر عناصر الإخوان لأنه دارس تنمية بشرية

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:40 ص
رغدة السعيد
رغدة السعيد
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة رغدة السعيد، الباحثة في علم الجسد، إن هناك لغة جسد لكل مهنة، لافتة إلى أن لغة الجسد لجماعة الإخوان تعتمد على الحنجرة العالية، ومشهورين باستخدام إصبع السبابة لأنهم يعتبرونه دليلًا على الأمر المباشر.

وأشارت "السعيد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الإخوان معروفين بالتحفيز بنبرة الصوت المرتفعة، لافتة إلى أن قوة الإخوان في الشائعات التي يطلقوها، معلقة: "شاطرين في حياكة الشائعات، ويستخدمون إيموجي الضحك كثيرًا على السوشيال ميديا عشان يداروا على ضعفهم".

وأضافت أن كل قيادات الإخوان كانوا يتعمدون الضحك في المحكمة ليروجوا أنهم أقوياء، متابعة: "الإخوان شكلهم واحدة وعندهم الضحكة الصفراء اللي مش من القلب.. ضحكتهم سمجة"، لافتة إلى أن حازم صلاح أبو إسماعيل كان أكثر عنصر في الإخوان دارس مهارات بشرية مع الدين، لذلك كان أخطرهم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو آديب حازم أبوإسماعيل الحكاية الإخوان

أخبار تهمك

شاهد.. تعليق ناري من محمد الباز على جمع كلمة حليب بامتحان اللغة العربية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مدوية.. الزمالك يقترب من ضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020 اليوم الأحد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مصرع خط الصعيد بقنا في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

منذ حوالي 4 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

منذ حوالي 10 ساعات

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد نتيجة عينة امتحان اللغة العربية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موقف رمضان صبحي من الرحيل إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك برلماني عاجل بعد تسريب امتحان العربي للثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

باحثة لغة جسد تحلل شخصية والد طفلي الدقهلية: "لديه بلاهة"

شاهد.. فيديو جديد يكشف التفاصيل الدقيقة حول اختفاء "خاشقجي"

"لغة الجسد في التدريب" دورة لمدة يومين بمركز تعليم الكبار

وزير التعليم: "لو أخدنا إجازة أسبوع من السوشيال ميديا حالنا هيتغير"

نائب بحريني سابق: جماعة الإخوان ترتدي عباءة الإسلام وتحاربه في نفس الوقت

باحث: حازم أبوإسماعيل تربية إخوانية (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 م

انفراد.. تسريب صوتي يكشف عن فضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

ميسي خسر مليون يورو في 10 أيام

06:42 ص

عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

03:49 ص

نداء عاجل من السودان.. مستجدات طارئة حول سد النهضة

02:12 م

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا الآن

12:21 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي