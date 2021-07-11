وزير الخارجية: إنجاز مهم بشأن عرض قضية سد النهضة على مجلس الأمن



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك أهمية لطرح أزمة السد الإثيوبي على مجلس الأمن، وتحميله مسؤوليته باعتباره المعني بالحفاظ على السلم والأمن ومنع تطور الأموربشكل سلبي يؤدي إلى الصراع.



وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، أن عقد مجلس الأمن الدولي جلستين في عامين متتاليين حول أزمة سد النهضة هو إنجاز كبير.



وأكد من الأهمية أن يكون صوت مصر مسموعا في هذه القضية الوجودية، مشددًا على أن طرح قضية مصر العادلة والتعريف بها كان أمرًا مهمًا، لافتًا إلى أن مداخلات أعضاء مجلس الأمن كانت تعبر عن اهتمامهم الكبير بقضية السد الإثيوبي.



وذكر "شكري"، أن مصر دائمًا كانت تبدي المرونة وتتجه نحو الحل السلمي، مشيرًا إلى أن مصر عرضت خلال جلسة مجلس الأمن التسلسل الزمني لمفاوضات سد النهضة.



ونوه بأن الأمر في مجلس الأمن معقد نظرًا للتفاعل بين الأعضاء الدائمين وغير الدائمين وتشابك المصالح، وأنه كان من الضروري أن يتخذ حلًا بعيدًا عن مصالح الدول، وإنما تفعيلًا للولاية التي تم فيها الثقة في الأعضاء الذين يمثلون المجتمع الدولي بمجلس الأمن يجب أن تكون القرارات بعيدًا عن المصالح الشخصية.



وأكد أنه يجب أن نتعامل مع الأمور بمنطلق واقعي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه من التصرفات الأحادية في الملء الثاني للسد الإثيوبي، مشددًا على أن قضية المياه قضية وجودية، ولن تتهاون الدولة في الدفاع عن مصالحها وعن حقوق الشعب المصري، أو أن تتراجع إثيوبيا عن الطريق الذي تسير فيه.



وأضاف "شكري"، أن أزمة سد النهضة ليست قضية مياه بل قضية سلم وأمن ودبلوماسية وقائية، لافتًا إلى أن مجلس الأمن يناقش قضية سد النهضة لاتصالها بالسلم والأمن والدبلوماسية الوقائية، متابعًا: "سوف نثير في اتصالاتنا مع عدد من أعضاء مجلس الأمن تجاهلهم للإجراءات الأحادي للجانب الإثيوبي، وسوف نشجع المجتمع الدولي والإفريقي لإرسال رسائل للتوصل لحل بشأن سد النهضة".



وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أغلبية ما طرحه الوزير الإثيوبي في جلسة مجلس الأمن هو تكرار لنفس الحديث " ادعاء المظلومية، وأنه فرض على إثيوبيا أن تتعامل مع النيل مع ظروف استعمارية"، مؤكدًا أنه تكرار لنفس الحجج ومحاولة عرض الأمر خارج سياقه.



وشدد على أن مصر والسودان تحرصان على دعم إثيوبيا وتنمية مصالحها، متابعًا: "إثيوبيا تحمل في القضية ما لا يحتمل"، مضيفًا: "نؤكد دائمًا أن الملء الثاني لسد النهضة هو إجراء انفرادي من الجانب الإثيوبي".

