كاتبة صحفية: "جيهان لقيت نفسها مديونة بـ900 جنيه بعد وفاة السادات"

نعت ناهد المنشاوي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، السيدة الراحة جيهان السادات، مشيرة إلى أنها كانت وطنية من الدرجة الأولى.





وأشارت "ناهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنها كانت تتابع الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات خلال فترة مرضها باستمرار، وعلمت بتحسن حالتها ولكن فوجئت بعدها أنها توفت.





وأضافت: "كنت بشتغل معاها وبسافر معاها سواء الرحلات الداخلية أو الخارجية.. وكانت بتهتم بأوضعنا وتسأل لو في عندنا مشاكل تحلها، وكانت بتخلي اللي حواليها يحبوها"، لافتة إلى أن جيهان السادات اهتمت بقضايا المرأة وملف تنظيم الأسرة.



