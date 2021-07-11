الأهلي يرفض التعاقد مع حارس بيراميدز









أكد مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، إن مسئولو النادي الأهلي رفضوا عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين بضم المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وأكد مجدي عبدالغني في برنامجه ملعب البلدوزر على قناة الشمس أنه على الرغم أن المهدي سليمان مازال يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق السماوي ورغم أنه ألمح لرغبته في اللعب للأهلي إلا أن مسئولو القلعة الحمراء حسموا الأمر مؤخراً ورفضوا الدخول في مفاوضات جادة مع الحارس .





وأضاف: "المهدي سليمان كان مطروحاً داخل الأهلي للتعاقد معه لكن لجنة التخطيط في القلعة الحمراء استبعدت فكرة التعاقد معه لكبر سنه أولاً ولتراجع إدارة النادي عن فكرة تدعيم حارس مرمى خلال إنتقالات الصيف الجارية".



