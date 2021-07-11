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أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني بالموسم الجديد

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني جدول مباريات الدوري الممتاز عن الموسم الجديد 2021-2022.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني في منتصف شهر أغسطس المقبل.

وستنطلق الجولة الأولى من الدوري الإسباني يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أغسطس، على أن يخوض ريال مدريد مباراته الأولى ضد ديبورتيفو آلافيس في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس على ملعب ميندزوروتزا.

وجاء جدول مباريات ريال مدريد في الموسم الجديد على النحو التالى:
 
الجولة الأولى: ألافيس × ريال مدريد

الجولة الثانية: ليفانتى × ريال مدريد

الجولة الثالثة: ريال بيتيس × ريال مدريد

الجولة الرابعة: ريال مدريد × سيلتا فيجو

الجولة الخامسة: فالنسيا × ريال مدريد

الجولة السادسة: ريال مدريد × مايوركا

الجولة السابعة: ريال مدريد × فياريال

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