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تعرف على معلق مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 11/يوليو/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لمواجهة منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كما تمكن فريق كايزر تشيفز من تخطى عقبة الوداد المغربي بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف وحيد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

ويتواجد الأهلي في المباراة النهائية للبطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة الزمالك والفوز وتحقيق اللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجاري، على أرضية استاد مركب محمد الخامس في المغرب.

ويقوم المصري علي محمد علي، بمهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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