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ردا على المتطاولين.. طارق شوقي: يهدمون كل شيء من أجل المكاسب

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:04 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التطاول على الوزارة بعد انتشار شائعات عن وجود سؤال "جمع كلمة حليب" في امتحانات الثانوية العامة.

وقال "شوقي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعونا نفكر دقائق من يصنع اشاعة مثل "جمع حليب" بعد الامتحان وكيف ان المئات انهمروا بالتطاول على الوزارة والدعوات السلبية بدون تحقق من المعلومة ولماذا يصنع مثل هذه الاشاعة؟"

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "السبب واضح وهو تصدير رأى عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شئ من أجل المكاسب من النظام القديم البائس".

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