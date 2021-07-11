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تعرف على أولى مباريات توتنهام في الدوري الإنجيزي بالموسم الجديد

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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ينتظر عشاق الكورة الأوروبية بشكل عام، والدوري الإنجليزي بشكل خاص، انطلاق البريميرليج في موسمه الجديد 2021-2022، والمقرر إنطلاقه في شهر أغسطس المقبل.

ويأمل نادي توتنهام في المنافسة على اللقب، أو الدخول ضمن الأربعة الكبار، من أجل التواجد في دوري أبطال أوروبا، بعد حصوله على المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وعدم مشاركته في الشامبيونزليج في موسمه الجديد.

ويلتقي السبيرز مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، يوم الأحد الموافق 15 أغسطس القادم، على ملعب توتنهام هوتسبير، في افتتاح الموسم، في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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