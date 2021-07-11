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انتهاء تصوير فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:19 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انتهى مساء السبت، تصوير فيلم "الجريمة" والذي يجمع النجمة أحمد عز، بالنجمة منة شلبي.واحتفل صناع العمل، بانتهاء تصويره، بـ"تورتة" كبيرة تحمل اسم الفيلم.


يشار إلى أن فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وسيد رجب تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

من ناحية أخرى شارك أحمد عز في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع هند صبري وهشام سليم، كما ينتظر عرض فيلمه الجديد "العارف" مع أحمد فهمي وكارمن بصيبص.





انتهى مساء السبت، تصوير فيلم "الجريمة" والذي يجمع النجمة أحمد عز، بالنجمة منة شلبي.واحتفل صناع العمل، بانتهاء تصويره، بـ"تورتة" كبيرة تحمل اسم الفيلم.


يشار إلى أن فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وسيد رجب تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، بفترة السبعينات حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

من ناحية أخرى شارك أحمد عز في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع هند صبري وهشام سليم، كما ينتظر عرض فيلمه الجديد "العارف" مع أحمد فهمي وكارمن بصيبص.







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