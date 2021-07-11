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الخواجة: أكرم توفيق والونش يمكنهما الاحتراف في أوروبا

الأحد 11/يوليو/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، أن أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي، ومحمود الونش، مدافع القلعة البيضاء، يمكنهما الاحتراف في أوروبا، كما هو الحال لابراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وقا الخواجة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "يعجبني كثيرًا إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، بالإضافة إلى أكرم توفيق لاعب الأهلي، ومحمود الونش لاعب الزمالك، جميعهم يستطيع الاحتراف في أوروبا".

وأشار الخواجة إلى أن الثلاثي يمتلك الالتزام والشخصية القوية، والتي تعد أهم العوامل التي تؤهل لاعب كرة القدم للاحتراف الخارجي.

وأبدى إعجابه بإنتماء محمود الونش لنادي الزمالك، مؤكداً أنه يشعر دائمًا أنه من أبناء القلعة البيضاء.

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الونش الاهلي اكرم توفيق

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