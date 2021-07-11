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أبو مسلم : الأهلي سيلعب أمام المقاصة بالقوام الأساسي إستعداداً للنهائي القاري

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر سيخوض مباراة مصر للمقاصة اليوم ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز بالقوام الأساسي ولا مجال لإراحة بعض نجوم الفريق.

وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الأهلي سيخوض مباراة مصر للمقاصة بالتشكيل الأساسي الذي سيواجه به فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 17 يوليو الجاري، لذلك فإن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء سيعتمد على القوام الأساسي اليوم لتجهيز لاعبيه إلى النهائي القاري المرتقب والتتويج باللقب العاشر".

ويلتقي النادي الأهلي مع مصر المقاصة، مساء اليوم الأحد على ملعب السويس قبل خوضه نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو.

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