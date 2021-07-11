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تشكيل إنجلترا ضد إيطاليا في نهائي كأس أمم أوروبا

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه مساء اليوم الأحد منتخب إيطاليا نظيره منتخب إنجلترا لى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو "2020".

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. 

وجاءت تشكيلة إنجلترا المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير

خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو، تريبير

خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ساكا

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