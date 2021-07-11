عاجل.. الداخلية تكشف ملابسات صورة الطفل المكبل بالحبال في "تروسيكل"

كشفت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، ملابسات الصورة التي تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطفل مكبل يده وقدميه أعلى مركبة "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، ومدون أعلاها (ده طفل من المتسرحين اللي بيمسحوا العربيات ويتسولوا والراجل اللي مسرحه ضربه وأجبره على ركوب التروسيكل وقام بتكبيله والطفل كان خائف.. ووجود أطفال آخرين معه كانوا خايفين).





وأضافت الوزارة أنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد مالك المركبة المذكورة والطفل، وتبين أنهما (طفل، والده "مالك المركبة – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام - بالقاهرة)، كما تبين قيام والد الطفل المشار إليه بالتعدي على نجله بالضرب وتكبيله بالأحبال بالمركبة المشار إليها، بقصد تأديبه نظرًا لقيامه بالتشاجر مع بعض الأطفال المتواجدين بالمكان محل الواقعة.



