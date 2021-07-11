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عاجل - أخيرًا ميسي يفعلها.. الأرجنتين تقهر البرازيل وتتوج بلقب كوبا أمريكا

الأحد 11/يوليو/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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توج منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا 2021 بعد فوزه التاريخي على نظيره المنتخب البرازيلي في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم الأحد على ملعب "ماراكانا" في المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها البرازيل.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز والتتويج التاريخي إلى لاعبه أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من دي بول وصلت لدي ماريا الذي لعبها بشكل رائع من فوق حارس مرمي المنتخب البرازيلي.


ويعد هذا التتويج هو الأول لليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني حيث فشل في المرات السابقة في تحقيق أي لقب رفقة راقصي التانجو.

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