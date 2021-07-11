بيراميدز يهنئ الرجاء المغربي بلقب الكونفدرالية









هنأ نادي بيراميدز شقيقه نادي الرجاء المغربي بمناسبة حصوله على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على الشقيق الجزائري نادي شبيبة القبائل بهدفين مقابل هدف في مباراة نهائي البطولة.





وهنأ بيراميدز على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شقيقه المغربي قائلا:" يتقدم نادي ⁧‫#بيراميدز‬⁩ بخالص التهاني لنادي الرجاء المغربي الشقيق عقب التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية.





‏تنافسنا سويًا بشكل شريف وقوي خلال البطولة، وذهب اللقب لكم في النهاية، وتلك هي كرة القدم.



