جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والمقاصة





زوار "الفجر الرياضي" نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ومصر المقاصة في بطولة الدوري.

ويحل النادي الأهلي ضيفاً على فريق مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مؤجلات الاسبوع ال18 من عمر الدوري





يتصدر أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا، جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 15 هدفًا.





فيما جاء محمد شريف مهاجم النادي الأهلي في وصافة الهدافين بالتساوي مع اشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك حيث سجل كل منهما 12 هدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:





أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا- 15 هدف





محمد شريف - الأهلي - 12 هدف





أشرف بن شرقي - الزمالك- 12 هدف





أحمد سمير - طلائع الجيش - 11 هدف





عمر كمال - المصري - 11 هدف





مصطفى فتحي- سموحة - 10 أهداف





رامي صبري - إنبي - 10 أهداف.



