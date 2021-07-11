عاجل.. ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2021













تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره البرازيلي بنتيجة 1-0 في المبارة النهاية من كأس كوبا أميركا، ليكون هذا الانتصار الأول من نوعه للنجم ليونيل ميسي مع منتخب بلاده.





وسجل هدف الميارة الوحيد أنخيل دي ماريا في الدقيقة 22 من الشوط الأول.





وحقق المنتخب الأرجنتيني أولى ألقابه بعد 28 عاما، حيث يعود آخر لقب للتانجو قبل اليوم إلى 1993.



