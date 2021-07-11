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الخواجة: مرتضى صنع كوادر تدريبية وحازم إمام قادر على الفوز بانتخابات الزمالك

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد محمود الخواجة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء الأسبق، صنع كوادر تدريبية من أبناء الزمالك، وذلك من خلال منحهم فرصة لتدريب الفريق في وقت من الأوقات.

وتابع الخواجة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "إذا قرر حازم إمام الترشح في انتخابات الزمالك سيفوز بسهولة لزيادة شعبية لاعبي الكرة بين الأعضاء، وصدمت بعد رسوب حمادة إمام في انتخابات نادي الزمالك، ولم أكن أتوقع ذلك تمامًا".

واضاف، "حازم إمام لا يشبه حمادة إمام كلاعب سوى في المهارة الفردية، حمادة كان هداف أكتر، وحازم الأفضل في رأيي، أنا دربت حازم إمام في الزمالك خلال فترة فينجادا، وفزنا بالدوري وقتها عام 2003".

واستكمل، "أتواصل مع فينجادا باستمرار حتي بعد تعيينه مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة، ومن المستحيل أن أطلب العمل معه".

كما أشار، "ليس من الضروري أن يكون رئيس الزمالك لاعب كرة سابق، لكن يجب أن يتمتع بخلفية رياضية جيدة علي الأقل".

هناك أعضاء بنادي الزمالك ينتمون للأهلي، والعكس صحيح، وازداد هذا الأمر بالسنوات الأخيرة".

واستكمل، "يتم تصدير المشاكل علي مدار التاريخ لنادي الزمالك، ومعظم الأزمات التي مر بها النادي مفتعلة، وأبنائه متواجدون ودائما في ظهره، وعندما يحتاجنا الزمالك في أي وقت وأي منصب يجدنا في خدمته".

واستطرد، "لجنة حسن لبيب ناجحة حتي الآن، ويجتهدون لخلق الاستقرار وصناعة النجاحات مع نادي الزمالك".

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