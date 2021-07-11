تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020 اليوم الأحد









يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب إيطاليا فى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والمقرر إقامتها اليوم.





وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بين انجلترا وإيطاليا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





القناة المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020





2.1 قناة BNT1 HD Bulgaria





2.2 BNT3 HD Bulgaria





2.3 قناة أرمينيا .. Armenia TV



