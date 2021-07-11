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نجم الزمالك يكشف عن توقعاته لبطل دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

الأحد 11/يوليو/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف محمود الخواجة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن توقعاته لبطل دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأوضح الخواجة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه يتوقع أن يفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا علي حساب كايزر تشيفز.

فيما أشاد بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه مدرب مميز، كما أبدى إعجابه بفكره خلال مباراة الترجي برادس.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يلاقي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع عشر من شهر يوليو الجاري.

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