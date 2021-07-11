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محمود الخواجة: روحت مع فاروق جعفر اختبارات الأهلي عشان شيكولاته

الأحد 11/يوليو/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، أنه ذهب لاختبارات النادي الأهلي قبل التوجه إلى اختبارات نادي الزمالك للناشئين، في بداية مسيرته مع فاروق جعفر.


وأكد الخواجة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مدرب أهلاوي أقنعني أنا وفاروق جعفر بالاختبار في ناشئين الاهلي بشيكولاتة، قبل انضمامي للزمالك".

وتابع، "مصطفى حسين رفضني في اختبارات الأهلي، فتوجهت إلى نادي الزمالك ونجحت في اختبارات الزمالك".

وأشار إلى أنه لعب وسط جيل عظيم في نادي الزمالك، مشددًا على أن محمود الجوهري كان لاعبًا خرافيًا.

واستكمل، "انتماء والدي للزمالك تزايد بعد انضمامي للنادي، وكنت أتواجد بالنادي أكثر من منزلي، وما جعلني اتمنى الانضمام للزمالك هو مشاهدة مباراة سجل بها حمادة إمام هاتريك رائع أمام السكة الحديد".

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