محمود الخواجة: روحت مع فاروق جعفر اختبارات الأهلي عشان شيكولاته









أوضح محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، أنه ذهب لاختبارات النادي الأهلي قبل التوجه إلى اختبارات نادي الزمالك للناشئين، في بداية مسيرته مع فاروق جعفر.









وأكد الخواجة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مدرب أهلاوي أقنعني أنا وفاروق جعفر بالاختبار في ناشئين الاهلي بشيكولاتة، قبل انضمامي للزمالك".





وتابع، "مصطفى حسين رفضني في اختبارات الأهلي، فتوجهت إلى نادي الزمالك ونجحت في اختبارات الزمالك".





وأشار إلى أنه لعب وسط جيل عظيم في نادي الزمالك، مشددًا على أن محمود الجوهري كان لاعبًا خرافيًا.



