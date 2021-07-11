تصريحات مفاجئة من ربيع ياسين عن مواجهة الأهلي ومصر المقاصة









أكد ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يفضل الكرة الهجومية والواقعية.





وقال ربيع خلال حواره ببرنامج الماتش: "أفضل الكرة الهجومية ولكني مدرب واقعي لا يجوز مهاجمة الأهلي والزمالك".





وأكمل: "الأهلي والزمالك ينفقون الملايين لحصد البطولات وهما يختلفان عن أي ناد آخر".





وتابع: "لا يوجد مدرب يقبل الخسارة أمام نادي، تصريحات محمد عبد الجليل لا تعني تهاونه أمام الأهلي".





وأضاف: "مباراة المقاصة ليست ثقيلة فنيا بالنسبة للأهلي".



