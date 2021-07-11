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تصريحات مفاجئة من ربيع ياسين عن مواجهة الأهلي ومصر المقاصة
الأحد 11/يوليو/2021 - 06:34 ص
حسام مجدي
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أكد ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يفضل الكرة الهجومية والواقعية.
وقال ربيع خلال حواره ببرنامج الماتش: "أفضل الكرة الهجومية ولكني مدرب واقعي لا يجوز مهاجمة الأهلي والزمالك".
وأكمل: "الأهلي والزمالك ينفقون الملايين لحصد البطولات وهما يختلفان عن أي ناد آخر".
وتابع: "لا يوجد مدرب يقبل الخسارة أمام نادي، تصريحات محمد عبد الجليل لا تعني تهاونه أمام الأهلي".
وأضاف: "مباراة المقاصة ليست ثقيلة فنيا بالنسبة للأهلي".
وأتم: "حصول بعض لاعبي الأهلي على راحة من لقاء المقاصة لن يعوقه عن تحقيق المكسب".
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