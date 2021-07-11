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الخواجة: مختار فوزي صرف على قطاع ناشئي الزمالك وزامورا هددني

الأحد 11/يوليو/2021 - 07:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد محمود الخواجة، لاعب نادي الزمالك السابق، أن مختار فوزي، نجم الأبيض السابق، كان يصرف من ماله الخاص على قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وتابع الخواجة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد حسن حلمي "زامورا" زعل مني لذهابي إلى ستوديو مصر، ورفض خوضي لتجربة التمثيل، كما هددني بالرحيل عن النادي في حال تكرار ذلك".

كما أكد، "محمد حسن حلمي رجل لا يمكن وصفه، صنع تاريخ وإنجازات عديدة لنادي الزمالك".

واستكمل، "كنت الأول على مدرسة الثانوية الرياضية أدبي، ومحمود الخطيب كان زميلي بالمدرسة".

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